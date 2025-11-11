На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Небензя заявил, что Запад осознал важный факт по Украине

Небензя: Запад понимает, что не может нанести поражение России с помощью Украины
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Страны Запада начинают осознавать, что нанесение России поражения руками Украины невозможно. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«И это конфликт даже не столько с Украиной, сколько с Западом как таковым, для которого Украина просто орудие», — подчеркнул он.

По словам дипломата, сейчас с Запада стали реже доноситься заявления о поражении России, так как в Европе и США осознают невозможность такого развития событий.

Небензя также говорил, что администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на стремление добиться завершения украинского конфликта, не осознает его истинных причин.

По его словам, американская сторона недооценивает глубину и сложность происходящего.

В октябре российский дипломат также отмечал, что Россия не удивится введению новых санкций со стороны США, но уже адаптировалась к этому и готова справиться с ними.

Ранее глава правительства Венгрии назвал единственный способ достижения мира на Украине.

