Токаев рассказал о стабильности сотрудничества России и Казахстана

Токаев: Россия и Казахстан смогли сохранить стабильность сотрудничества
Игорь Егоров/РИА Новости

Россия и Казахстан, несмотря на «санкционную вакханалию», сумели сохранить и защитить стабильность сотрудничества. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года также посетил Астану с государственным визитом, «который по своему политическому и практическому значению стал историческим».

«В Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты нашего партнерства. Важно то, что, несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны смогли сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества», — сказал Токаев.

Также Токаев подчеркнул, что в Соединенных Штатах, Китае и Евразии признают ту роль, которую Россия и президент РФ Владимир Путин играют в контексте решения глобальных проблем.

До этого Токаев на обеде лидеров стран Центральной Азии подтвердил готовность республики стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом.

