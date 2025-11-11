На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не грозит третьей мировой войной

Трамп: ситуация вокруг Украины больше не грозит третьей мировой войной
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не грозит третьей мировой войной. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я [сейчас] не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет», — подчеркнул американский лидер.

8 ноября Дональд Трамп снова обвинил Россию в нежелании завершать украинский конфликт.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ситуация в мире сегодня сравнима с 1939 годом и может привести к началу глобальной войны. По его словам, американские власти чувствуют нарастание угроз и поэтому должны предотвратить сползание мира к всеобщему конфликту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в администрации Трампа заговорили о поражении Украины.

