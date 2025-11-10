Таиланд приостанавливает действие мирного соглашения с Камбоджей

Таиланд решил немедленно приостановить действие мирной декларации с Камбоджей после инцидента с подрывом двух таиландских военнослужащих на противопехотной мине. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, сообщает газета The Nation.

«То, к чему мы стремились, теперь должно быть отложено до тех пор, пока не будет внесена ясность. Произошедшее четко показывает, что враждебность по отношению к безопасности нашей страны не ослабла. В этой связи все дальнейшие действия должны быть приостановлены», — сказал премьер.

Пресс-секретарь правительства Таиланда Сирипхонг Ангкхасакункиет, в свою очередь, заявил, что тайская сторона также приостановит запланированное на 12 ноября освобождение камбоджийских военнопленных.

10 ноября двое тайских военнослужащих подорвались на мине у границы в провинции Сисакет. В результате один из них потерял правую ногу, второй получил сильную контузию.

26 октября Таиланд и Камбоджа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, который начался в мае текущего года. За подписанием наблюдал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер в рамках визита в Малайзию заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны в том, что нужно остановить вооруженные столкновения, 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены.

Ранее эксперт назвал конфликт Таиланда и Камбоджи одним из самых опасных в их истории.