На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии не назвали сроки подготовки новых санкций против России

В ЕК не смогли назвать сроки подготовки 20-го пакета санкций против России
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что Европейская комиссия (ЕК) не может предоставить сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда думаем о том, как мы можем оказать большее давление на [президента России Владимира] Путина. Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий», — сказала Хиппер на брифинге в Брюсселе.

7 ноября еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке заявила, что Европейский союз готовит 20-й пакет санкционных мер против России, который будет включать ограничения в отношении Белоруссии. Она уточнила, что процесс разработки ограничений против Минска находится на ранней стадии.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, включающий ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее сообщалось, что семь стран Евросоюза хотят ввести пошлины на товары из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами