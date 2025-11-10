В Еврокомиссии не назвали сроки подготовки новых санкций против России

В ЕК не смогли назвать сроки подготовки 20-го пакета санкций против России

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что Европейская комиссия (ЕК) не может предоставить сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда думаем о том, как мы можем оказать большее давление на [президента России Владимира] Путина. Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий», — сказала Хиппер на брифинге в Брюсселе.

7 ноября еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке заявила, что Европейский союз готовит 20-й пакет санкционных мер против России, который будет включать ограничения в отношении Белоруссии. Она уточнила, что процесс разработки ограничений против Минска находится на ранней стадии.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, включающий ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее сообщалось, что семь стран Евросоюза хотят ввести пошлины на товары из России.