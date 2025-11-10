Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа

Президент России Владимир Путин встретился с председателем совета директоров Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Их предыдущая встреча состоялась в конце июля. Тогда российский лидер заявил Грефу, что развитие «Сбера» гарантирует надежность всей банковской системы РФ. По словам Путина, руководство банка видит перспективные, ключевые и сквозные направления, вовремя их подхватывает и вкладывает в них необходимые ресурсы.

Российский лидер подчеркнул, что с помощью Сбербанка стране в достаточно сложные времена удалось выходить на такие позиции, которые позволили ей не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением.

В ходе июльской встречи Греф также отметил, что «Сбер» остается крупнейшим банком по вовлеченности в строительную отрасль, его доля в таких проектах составляет около 60%.

Ранее Греф назвал российский финансовый рынок самым развитым в мире.