На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа

Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Грефом
true
true
true

Президент России Владимир Путин встретился с председателем совета директоров Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Их предыдущая встреча состоялась в конце июля. Тогда российский лидер заявил Грефу, что развитие «Сбера» гарантирует надежность всей банковской системы РФ. По словам Путина, руководство банка видит перспективные, ключевые и сквозные направления, вовремя их подхватывает и вкладывает в них необходимые ресурсы.

Российский лидер подчеркнул, что с помощью Сбербанка стране в достаточно сложные времена удалось выходить на такие позиции, которые позволили ей не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением.

В ходе июльской встречи Греф также отметил, что «Сбер» остается крупнейшим банком по вовлеченности в строительную отрасль, его доля в таких проектах составляет около 60%.

Ранее Греф назвал российский финансовый рынок самым развитым в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами