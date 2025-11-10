Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заблуждением возможность для Украины победить на поле боя. Об этом он сказал журналистам на брифинге.

По его словам, ситуация по урегулированию вооруженного конфликта на Украине зависла не по вине России, Киев не желает дальше вести разговор.

Представитель Кремля считает, что Украину «раззадоривают европейцы», которые считают, что республика может выиграть войну. Песков назвал это глубоким заблуждением и обратил внимание, что ситуация на фронте «красноречиво говорит о перспективах Киевского режима».

В сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Владимир Зеленский начал пугать Европу нападением России.