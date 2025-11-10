Стало известно, говорил ли Путин с Орбаном об итогах его поездки в США

Песков: Путин не обсуждал с Орбаном итоги его визита в Белый дом

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном итоги его визита в Белый дом. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Обсуждений не было на этот счет», — сказал он.

7 ноября глава венгерского правительства провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи американский лидер заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Будапешту исключения для закупок российской нефти в обход санкций в связи с географической уязвимостью страны. Кроме того, политики обсудили урегулирование конфликта на Украине. Трамп подтвердил возможность проведения переговоров с Путиным в столице Венгрии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

8 ноября Орбан рассказал, что власти США полностью освободили Венгрию от санкций по поставкам российских энергоресурсов по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». При этом агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что освобождение Будапешта от санкций будет действовать в течение одного года.

Ранее Трамп отметил, что Орбан знает и понимает Путина.