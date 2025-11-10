На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Песков: конфликт на Украине завершится, когда РФ достигнет поставленных задач
Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова президента США Дональда Трампа о продвижении в урегулировании по Украине.

«Хотелось бы, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он завершится, когда Россия достигнет задачи, которые ставила изначально. Для нас предпочтительно было бы урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля.

Однако, в Москве видят сложившуюся паузу, ситуация зависла не по ее вине, отметил Песков. По его словам, Украина не желает дальше вести разговор, ее «раззадоривают европейцы», которые считают, что республика может выиграть войну.

Представитель Кремля назвал это глубоким заблуждением. Он обратил внимание, что ситуация на фронте «красноречиво говорит о перспективах Киевского режима».

6 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине удалось добиться значительных успехов. Такое мнение он выразил на встрече с лидерами стран Центральной Азии. Американский лидер высказал мнение, что в какой-то момент стороны украинского конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

3 ноября Трамп также заявил, что вооруженный конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Глава Белого дома отметил, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

Ранее в Госдуме резко ответили Трампу на заявление о нежелании России завершать СВО.

