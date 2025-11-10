В связи с визитом Токаева в Кремле подготовили двусторонние документы

Кремль: к визиту Токаева в Россию подготовлены важные двусторонние документы

В связи с государственным визитом в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подготовлены важные двусторонние документы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«К подписанию в ходе визита подготовлены важные двусторонние документы», — говорится в сообщении.

Известно, что также президент России Владимир Путин и лидер Казахстана обсудят отношения между странами и основные темы региональной и глобальной повестки дня.

10 ноября лидер Казахстана во время встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым обсудил ключевые направления сотрудничества стран в контексте предстоящего визита в Москву.

До этого Токаев заявил, что в ходе визита в Москву 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.

В октябре президент Казахстана предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.

Ранее пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом.