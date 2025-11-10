На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили сообщение об идеях Орбана по урегулированию на Украине

Песков: Россия и Венгрия не обсуждали план Орбана по урегулированию на Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Россия и Венгрия не обсуждали план венгерского премьера Виктора Орбана по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге в журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Орбана есть идеи по прекращению конфликта на Украине, политик пообещал представить их президенту США Дональду Трампу во время встречи в Вашингтоне.

Пескова спросили, поделилась ли этими идеями венгерская сторона с Москвой.

«Затрудняюсь сказать. Неизвестно, о каких инициативах идет речь. После какой-то обкатки, может быть, они и до нас будут доведены, но пока не имели возможности ознакомиться,» — сказал представитель Кремля.

7 ноября Трамп провел встречу с Орбаном в Белом доме. В частности, они обсудили украинский конфликт. Трамп спросил у венгерского премьера, считает ли он, что «Украина не может выиграть эту войну». Орбан в ответ сказал, что «чудеса случаются». Он добавил, что только Соединенные Штаты и Венгрия выступают за мир на Украине.

Ранее в Венгрии назвали условие для проведения саммита США — Россия.

Новости Украины
