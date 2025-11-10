В Совфеде напомнили о профессии Зеленского после инцидента с выключенным светом

Власти Киева намеренно выключили свет во время интервью президента Владимира Зеленского британской газете The Guardian. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал сенатор Владимир Джабаров.

«Убежден, что свет отключался не просто так. Это лишь перфоманс, чтобы показать, что Зеленский близок к народу и испытывает те же трудности. Мы же знаем его профессию. Он актер. Правда, такого среднего пошиба. Он всегда пытается все превратить в трагедию или шутку», — сказал Джабаров.

По его словам, если во «дворце» Зеленского свет не будет гореть вообще, «это будет лучшим исходом для украинского народа».

Во время интервью Зеленского британскому изданию The Guardian в Мариинском дворце погас свет. Это произошло спустя несколько минут после начала беседы политика с журналистом газеты. Вскоре свет снова включился благодаря резервному генератору. Зеленский после этого сказал «с кривой усмешкой», что таковы условия жизни в украинской столице. Лидер считает, что российские власти не могут никак иначе создать напряжение в обществе республики.

Ранее депутат Рады высмеял инцидент с пропажей света во время интервью с Зеленским.