На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ЕК фон дер Ляйен отменила встречу с британским премьер-министром

FT: фон дер Ляйен уклонилась от встречи со Стармером на саммите в Бразилии
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уклонилась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая должна была состояться на климатическом саммите COP-30 в Бразилии. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

Ожидалось, что политики в ходе переговоров обсудят участие Соединенного Королевства в оборонных программах Европейского союза (ЕС).

«Британский лидер добивался встречи, чтобы пожаловаться на требования ЕС о том, чтобы королевство выплатило до €6,5 млрд», — подчеркивается в материале.

Комментируя ситуацию, в ЕК заявили, что встречу отменили из-за несовпадения графиков Стармера и фон дер Ляйен. В свою очередь, журналисты предположили, что нежелание главы Еврокомиссии разговаривать с премьер-министром Соединенного Королевства свидетельствует о растущей осторожности ЕС в отношениях с бывшей страной — членом.

2 ноября бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить траты на оборону. По его словам, президент РФ Владимир Путин якобы рассматривает королевство как прокси-страну США. Хоутон обратил внимание, что государства — члены НАТО и Лондон продолжают ставить социальные выплаты выше национальной безопасности.

Ранее в Великобритании заявили об увеличении количества российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного королевства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами