FT: фон дер Ляйен уклонилась от встречи со Стармером на саммите в Бразилии

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уклонилась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая должна была состояться на климатическом саммите COP-30 в Бразилии. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

Ожидалось, что политики в ходе переговоров обсудят участие Соединенного Королевства в оборонных программах Европейского союза (ЕС).

«Британский лидер добивался встречи, чтобы пожаловаться на требования ЕС о том, чтобы королевство выплатило до €6,5 млрд», — подчеркивается в материале.

Комментируя ситуацию, в ЕК заявили, что встречу отменили из-за несовпадения графиков Стармера и фон дер Ляйен. В свою очередь, журналисты предположили, что нежелание главы Еврокомиссии разговаривать с премьер-министром Соединенного Королевства свидетельствует о растущей осторожности ЕС в отношениях с бывшей страной — членом.

2 ноября бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить траты на оборону. По его словам, президент РФ Владимир Путин якобы рассматривает королевство как прокси-страну США. Хоутон обратил внимание, что государства — члены НАТО и Лондон продолжают ставить социальные выплаты выше национальной безопасности.

Ранее в Великобритании заявили об увеличении количества российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного королевства.