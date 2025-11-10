В МИД РФ отреагировали на пропажу света во время интервью Зеленского в Киеве

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале высказался о проблемах со светом во время интервью президента Украины Владимира Зеленскому в Мариинском дворце Киева.

Дипломат заявил, что это здание давно обеспечено альтернативными источниками энергоснабжения.

«Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты», — написал посол.

Он предположил, что украинский лидер делает ставку «на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров» за счет жалоб на блэкаут.

До этого стало известно, что во время интервью Зеленского британскому изданию The Guardian в Мариинском дворце погас свет. Это произошло спустя несколько минут после начала беседы политика с журналистом газеты. Вскоре свет снова включился благодаря резервному генератору. Зеленский после этого сказал «с кривой усмешкой», что таковы условия жизни в украинской столице. Лидер считает, что российские власти не могут никак иначе создать напряжение в обществе республики.

