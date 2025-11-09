На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас в ответе евродепутату проигнорировала вклад СССР в победу над нацизмом

BZ: Каллас не упомянула о роли СССР в победе над нацизмом в ответе евродепутату
true
true
true
close
Kenzo Tribouillard/AP

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в официальном ответе евродепутату Фабио Де Мази не упомянула о вкладе СССР в победу над нацизмом. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ), ознакомившаяся с документом.

В ответе Каллас отметила «мужество жителей Китая» и их вклад в завершение войны, но полностью проигнорировала роль Советского Союза. Как отмечает издание, в документе нет упоминаний о Сталинградской битве, освобождении Европы Красной армией или 27 млн советских граждан, ставших жертвами этой войны. Вместо этого Каллас обвинила Россию в манипуляциях историей и провела параллели с текущим конфликтом на Украине.

Запрос был направлен Де Мази после заявлений Каллас в сентябре, где она поставила под сомнение вклад России и Китая в победу над нацистами. Немецкий политик назвал ответ Каллас «поразительным взглядом на историю» и «дипломатической катастрофой», наносящей вред интересам Европы.

Президент России Владимир Путин заявлял, что все народы Советского Союза внесли общий вклад в разгром нацизма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что переписывание истории Западом является одним из главных направлений по подрыву позиций РФ в современном мире.

Ранее стало известно о противостоянии Каллас и фон дер Ляйен.

