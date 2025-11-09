На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане заявили о готовности России снять ограничение для грузоперевозчиков

Кабмин Казахстана: Россия готова снять ограничение для грузоперевозчиков
Казахстанские грузоперевозчики смогут находиться в России без регистрации до 180 дней, как и прежде. Соответствующая предварительная договоренность была достигнута в результате работы межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Введенное ранее ограничение, сокращающее срок пребывания иностранных граждан в России без регистрации со 180 до 90 дней в году, создало сложности для казахстанских водителей-международников. Отмечается, что данная норма, вступившая в силу с 1 января 2025 года, вызвала обеспокоенность в отрасли.

Однако, как заверили в пресс-службе, российская сторона выразила готовность оказать содействие в скорейшем восстановлении прежнего срока пребывания для казахстанских водителей-международников, что позволит им находиться в России без регистрации до 180 дней.

В октябре сообщалось, что в России планируют ограничить пребывание неработающих иностранцев и членов их семей, которые не проходят обучение.

Ранее Володин рассказал, какие граждане не нужны России.

