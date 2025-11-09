Песков попросил США объяснить слова Трампа о ядерных испытаниях

Песков: РФ нуждается в разъяснениях США по словам Трампа про ядерные испытания

Российская сторона нуждается в разъяснениях со стороны Вашингтона по поводу высказываний президента США Дональда Трампа о начале проведения ядерных испытаний. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно нуждаемся в разъяснении, что именно имелось в виду, потому что это слишком серьезная субстанция и действительно прозвучало все однозначно — США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие», — заявил он.

30 октября американский лидер Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав».

Позднее Песков сообщил, что российское руководство ждет официальных комментариев от США относительно заявления о возобновлении испытаний ядерного оружия.

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не получила по дипломатическим каналам разъяснения слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

Ранее дипломат заявил о шансе США разъяснить позицию по ядерным испытаниям.