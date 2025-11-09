На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков попросил США объяснить слова Трампа о ядерных испытаниях

Песков: РФ нуждается в разъяснениях США по словам Трампа про ядерные испытания
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Российская сторона нуждается в разъяснениях со стороны Вашингтона по поводу высказываний президента США Дональда Трампа о начале проведения ядерных испытаний. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно нуждаемся в разъяснении, что именно имелось в виду, потому что это слишком серьезная субстанция и действительно прозвучало все однозначно — США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие», — заявил он.

30 октября американский лидер Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав».

Позднее Песков сообщил, что российское руководство ждет официальных комментариев от США относительно заявления о возобновлении испытаний ядерного оружия.

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не получила по дипломатическим каналам разъяснения слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

Ранее дипломат заявил о шансе США разъяснить позицию по ядерным испытаниям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами