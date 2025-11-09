На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили важность ядерного паритета

Песков назвал ядерный паритет важнейшей составляющей глобальной безопасности
Ядерный паритет сегодня является важнейшей составляющей глобальной архитектуры безопасности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, выдержка из которого опубликована в Telegram-канале «Вести».

Как напомнил представитель Кремля, президент РФ неоднократно говорил, что российская сторона привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний и не собирается этого делать.

Песков добавил, что если ядерные испытания проведет другая страна, то Москва должна будет ответить зеркально с точки зрения сохранения паритета.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания. Это заявление прозвучало после слов Путина об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно» и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

5 ноября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором назвал серьезным вопросом заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Глава государства поручил разобраться в том, насколько целесообразно проводить такие же испытания в России.

Ранее Песков ответил, стал ли мир ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса.

