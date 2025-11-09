В Колумбии предостерегли США с помощью легенды

Президент Колумбии Петро напомнил США легенду о беркуте, кондоре и ягуаре

Президент Колумбии Густаво Петро, выступая на митинге, в качестве предостережения напомнил США легенду о беркуте и кондоре. Видео с мероприятия опубликовала радиокомпания Grupo Fórmula в своем YouTubе-канале.

«Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда», — заявил Петро.

По его словам, применительно к президенту США Дональду Трампу и государственному секретарю Марко Рубио это означает: «будьте осторожны, вы пересекаете Карибское море Освободителей. Будьте осторожны, вы вмешиваетесь в дела родины Боливара».

19 октября президент США Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это «некрасиво».

23 октября Петро заявил, что граждане Колумбии, занимающиеся наркоторговлей, живут в Соединенных Штатах, где используют связи с Трампом для своей работы.

Глава Белого дома в свою очередь раскритиковал Петро, назвав его преступником и бандитом.

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.