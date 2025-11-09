Орбан рассказал о «финансовом щите» США для Венгрии

США обеспечат защиту финансовой системы Венгрии от внешних нападений, предпринимаемых в политических или спекулятивных целях. Об этом журналистам сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, видеозапись показал телеканал М1.

По словам премьера Венгрии, он договорился об этом с главой Белого дома Дональдом Трампом на встрече, которая состоялась 7 ноября в Белом доме.

«Американцы дали слово, что защитят финансовую стабильность Венгрии. Если Венгрия подвергнется атаке извне, например в спекулятивных или политических целях, то мы можем рассчитывать на финансовый щит Соединенных Штатов», — отметил Орбан.

Премьер Венгрии дал понять, что рассчитывает на поддержку со стороны Вашингтона в случае, если лидеры стран Европейского союза попытаются нанести Будапешту финансовый ущерб.

«Доброе утро, Брюссель!» — сказал Орбан, завершив рассказ.

7 ноября Трамп провел встречу с Орбаном в Белом доме. В частности, они обсудили украинский конфликт. Трамп спросил у венгерского премьера, считает ли он, что «Украина не может выиграть эту войну». Орбан в ответ сказал, что «чудеса случаются». Он добавил, что только Соединенные Штаты и Венгрия выступают за мир на Украине.

