На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан рассказал о «финансовом щите» США для Венгрии

Орбан: США дадут защиту финансовой системе Венгрии от нападений
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

США обеспечат защиту финансовой системы Венгрии от внешних нападений, предпринимаемых в политических или спекулятивных целях. Об этом журналистам сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, видеозапись показал телеканал М1.

По словам премьера Венгрии, он договорился об этом с главой Белого дома Дональдом Трампом на встрече, которая состоялась 7 ноября в Белом доме.

«Американцы дали слово, что защитят финансовую стабильность Венгрии. Если Венгрия подвергнется атаке извне, например в спекулятивных или политических целях, то мы можем рассчитывать на финансовый щит Соединенных Штатов», — отметил Орбан.

Премьер Венгрии дал понять, что рассчитывает на поддержку со стороны Вашингтона в случае, если лидеры стран Европейского союза попытаются нанести Будапешту финансовый ущерб.

«Доброе утро, Брюссель!» — сказал Орбан, завершив рассказ.

7 ноября Трамп провел встречу с Орбаном в Белом доме. В частности, они обсудили украинский конфликт. Трамп спросил у венгерского премьера, считает ли он, что «Украина не может выиграть эту войну». Орбан в ответ сказал, что «чудеса случаются». Он добавил, что только Соединенные Штаты и Венгрия выступают за мир на Украине.

Ранее Орбан рассказал о быстром методе завершения украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами