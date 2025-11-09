На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему Трампу не удается склонить Зеленского к миру

Политолог Блохин: возможности Трампа давить на Зеленского ради мира ограничены
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Возможности президента США Дональда Трампа «давить» на украинского лидера Владимира Зеленского ограничены, им управляет «глубинное государство» в Вашингтоне. Об этом NEWS.ru заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

«Зеленский как бы марионетка, но в руках глубинного государства, а не в руках Трампа, который как бы противостоит этому глубинному государству. То есть одна часть элиты на самом деле управляет Зеленским, и она связана с либерально-демократической политической силой», — сказал Блохин.

По его словам, возможности Трампа давить на Зеленского на самом деле ограничены, поскольку последнего приводили к власти «совершенно другие силы». Эксперт напомнил, что экс-президент Джо Байден хвастался о связях на Украине и возможности увольнять по щелчку пальцев.

А возможности Трампа давить на Зеленского на самом деле ограничены, потому что Зеленского приводили к власти совершенно другие силы.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов на Аляске заверили, что могут добиться от президента Украины Владимира Зеленского непрепятствования миру, но с этим возникли трудности. Российская сторона предполагает, что в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от урегулирования политико-дипломатическим путем и включиться в усилия по оказанию военного давления на РФ, став частью «партии войны».

Ранее в Госдуме оценили слова главы МИД Украины об условиях завершения конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами