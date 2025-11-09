Возможности президента США Дональда Трампа «давить» на украинского лидера Владимира Зеленского ограничены, им управляет «глубинное государство» в Вашингтоне. Об этом NEWS.ru заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

«Зеленский как бы марионетка, но в руках глубинного государства, а не в руках Трампа, который как бы противостоит этому глубинному государству. То есть одна часть элиты на самом деле управляет Зеленским, и она связана с либерально-демократической политической силой», — сказал Блохин.

По его словам, возможности Трампа давить на Зеленского на самом деле ограничены, поскольку последнего приводили к власти «совершенно другие силы». Эксперт напомнил, что экс-президент Джо Байден хвастался о связях на Украине и возможности увольнять по щелчку пальцев.

А возможности Трампа давить на Зеленского на самом деле ограничены, потому что Зеленского приводили к власти совершенно другие силы.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов на Аляске заверили, что могут добиться от президента Украины Владимира Зеленского непрепятствования миру, но с этим возникли трудности. Российская сторона предполагает, что в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от урегулирования политико-дипломатическим путем и включиться в усилия по оказанию военного давления на РФ, став частью «партии войны».

