Лавров заявил, что завершение украинского конфликта невозможно без учета интересов РФ

Лавров: завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения первопричин
Сергей Гунеев/РИА Новости

Завершение украинского конфликта невозможно без устранения его первопричин и учета интересов России. Об этом РИА Новости заявил министр обороны России Сергей Лавров.

«Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин», — сказал он.

Также дипломат отметил, что вопрос о статусе Крыма и Севастополя для РФ окончательно закрыт.

«Жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией», — указал Лавров.

Кроме того, министр затронул ход переговоров с Соединенными Штатами, подчеркнув, что дискуссия охватывает широкий аспект.

Также Лавров заявил, что власти США на Аляске заверили, что могут добиться от президента Украины Владимира Зеленского непрепятствования миру, но с этим возникли трудности. По его словам, российская сторона предполагает, что в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от урегулирования политико-дипломатическим путем.

Ранее журналист дал совет Зеленскому в вопросе территориальных уступок России.

