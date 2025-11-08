На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе сочли безумием слова немецкого генерала о нападении России

Журналист Фази счел безумием слова генерала Зольфранка о нападении России
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Американский журналист Томас Фази на своей странице в соцсети Х назвал безумием заявление командующего Объединенными силами Германии генерал-лейтенанта Александра Зольфранка о том, что Россия может атаковать НАТО в ближайшее время.

По его словам, в Европе не проходит ни дня, чтобы кто-нибудь не произнес «наглую ложь», которая направлена на оправдание увеличения расходов на оборону и милитаризацию.

Фази отметил, что в таких условиях возрастает вероятность воплощения несуществующих угроз в реальность. Слова Зольфранка – безумие, констатировал журналист.

До этого Александр Зольфранк в беседе с агентством Reuters заявил, что Россия «уже завтра» может нанести «ограниченную атаку» на страны НАТО.

Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Ранее в США придумали, как завершить конфликт на Украине.

