Американский журналист Томас Фази на своей странице в соцсети Х назвал безумием заявление командующего Объединенными силами Германии генерал-лейтенанта Александра Зольфранка о том, что Россия может атаковать НАТО в ближайшее время.

По его словам, в Европе не проходит ни дня, чтобы кто-нибудь не произнес «наглую ложь», которая направлена на оправдание увеличения расходов на оборону и милитаризацию.

Фази отметил, что в таких условиях возрастает вероятность воплощения несуществующих угроз в реальность. Слова Зольфранка – безумие, констатировал журналист.

До этого Александр Зольфранк в беседе с агентством Reuters заявил, что Россия «уже завтра» может нанести «ограниченную атаку» на страны НАТО.

Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

