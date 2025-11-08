Захарова высмеяла слова Байдена о демократии

Захарова: Байден метил в Трампа, а попал за океан словами про королей

Бывший президент США Джо Байден, пытаясь дискредитировать действующего главу государства Дональда Трампа, ударил, по сути, по всем союзным монархиям Европы, назвав их недемократическими режимами. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Байден упрекнул Трампа в том, что тот «позорит» страну. Он напомнил, что в стране установлена демократия, и при ней не может быть королей.

«Метился в Трампа, а попал за океан. Ждем, когда проснется король [Великобритании] Карл III и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия», — сыронизировала Захарова.

Дипломат отметила, что работы может прибавится и у ПАСЕ, которой придется принять резолюцию с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других монархических стран Европы от демократии.

