В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

Песков заявил, что Кремль позднее сообщит дату прямой линии Путина
Сергей Гунеев/РИА Новости

Кремль позднее сообщит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина позднее. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Официально дату сообщим своевременно», — сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.

18 сентября журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что прямая линия с Путиным может пройти 18 или 25 декабря. По его словам, в администрации президента почти определились с датой проведения прямой линии.

В тот же день журналист сообщил, что Песков подтвердил, что прямая линия с Путиным планируется на декабрь. Представитель Кремля не стал называть точную дату, но при этом уточнил, что предстоящая прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией российского лидера.

17 сентября Путин поручил правительству и администрации начать подготовку к проведению очередной прямой линии. Президент подчеркнул, что прямая линия — это не просто масштабный социологический опрос, а живая обратная связь от россиян, которая помогает выявить наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на них. Также глава государства отметил, что работу с поступившими на прямую линию обращениями граждан необходимо «максимально разбюрократизировать».

Ранее Путин назвал ключевую задачу властей РФ.

