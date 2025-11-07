В США заявили о подготовке Ираном покушения на посла Израиля в Мексике

Спецслужбы Ирана готовили покушение на посла Израиля в Мексике Эйната Кранц-Найгера. Об этом заявил американский портал Axios со ссылкой на неназванных должностных лиц США и еврейского государства.

По словам источников, заговор готовили силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что реализация плана началась в конце 2024 года и продолжалась в первой половине 2025-го. По данным Axios, заговор был сорван летом мексиканскими спецслужбами. По их версии, организатором был представитель «Аль-Кудс», работавший в посольстве Ирана в Венесуэле и занимавшийся вербовкой агентов в странах Латинской Америки.

Один из американских чиновников сообщил, что заговор был раскрыт и в данный момент угрозы не представляет угрозы. Предполагаемый координатор операции, по информации портала, вернулся в Иран.

В конце июля министерство разведки Ирана сообщило, что иранские спецслужбы предотвратили покушения в отношении 23 высокопоставленных чиновников в ходе 12-дневной войны с Израилем. Сообщается, что в ходе операций удалось выявить и нейтрализовать еще 13 аналогичных заговоров в месяцы, предшествовавшие войне, целью которых была ликвидация 35 государственных служащих, в том числе военных чиновников.

Ранее президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения.