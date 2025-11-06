Спецпосланник Трампа заявил о необходимости протоколов безопасности для Украины

Необходимо согласование протоколов безопасности для Украины как важного этапа урегулирования конфликта, заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами. Его слова передает РИА Новости.

«Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители», — отметил Уиткофф.

6 ноября Уиткофф заявил, что в урегулировании украинского конфликта есть определенный прогресс.

По словам спецпосланника, президент США Дональд Трамп постоянно следит за темой урегулирования на Украине. Уиткофф подчеркнул необходимость согласования протоколов безопасности и проведения значительной технической работы до перехода к политическим решениям.

3 ноября Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Глава Белого дома также сказал, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

Ранее Уиткофф ответил на вопрос о своем будущем на посту спецпосланника Трампа.