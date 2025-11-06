На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпосланник Трампа заявил о необходимости протоколов безопасности для Украины

Уиткофф: урегулирование на Украине потребует согласовать протоколы безопасности
true
true
true
close
Global Look Press

Необходимо согласование протоколов безопасности для Украины как важного этапа урегулирования конфликта, заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами. Его слова передает РИА Новости.

«Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители», — отметил Уиткофф.

6 ноября Уиткофф заявил, что в урегулировании украинского конфликта есть определенный прогресс.

По словам спецпосланника, президент США Дональд Трамп постоянно следит за темой урегулирования на Украине. Уиткофф подчеркнул необходимость согласования протоколов безопасности и проведения значительной технической работы до перехода к политическим решениям.

3 ноября Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Глава Белого дома также сказал, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

Ранее Уиткофф ответил на вопрос о своем будущем на посту спецпосланника Трампа.

