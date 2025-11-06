Путин назвал Самару самобытным и красивым городом

Путин: Самара — один из самых красивых и самобытных городов Поволжья

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Самару одним из самых красивых, самобытных городов Поволжья. Об этом пишет РИА Новости.

«Уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, рад приветствовать гостей и участников Международного форума «Россия - спортивная держава». В этом году форум принимает Самара — один из самых красивых, самобытных городов нашего Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе и спортивными», — сказал российский лидер.

Глава государства прилетел в Самару 6 ноября. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, помимо посещения форума «Россия — спортивная держава», Путин планирует принять участие в открытии новых спортивных объектов в режиме видеоконференцсвязи и провести заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

В рамках визита в Самару президент России уже посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита» в городе.

Как рассказывал Песков, сам Путин старается каждый день поддерживать спортивный образ жизни. По словам представителя Кремля, в постоянных насыщенных поездках у него нет времени на занятия спортом, однако в России он старается им заниматься ежедневно.

Ранее Путин посетил спорткомплекс в Магадане, который открывал в 2023 году по видеосвязи.