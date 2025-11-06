На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле раскрыли ближайшие планы Путина

Кремль: Путин 6 ноября работает в Самаре, где поучаствует в форуме
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 6 ноября, работает в Самаре, где поучаствует в форуме «Россия – спортивная держава». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент сегодня работает в Самаре, где в том числе выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», — говорится в сообщении.

Накануне Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. В ходе него он заявил, что западные страны все чаще говорят о желании нанести стратегическое поражение России. Глава государства отметил, что у Запада не получалось реализовать свою цель на протяжении столетий. Несмотря на это, по словам президента, западные страны продолжают осуществлять подобные попытки.

Во время заседания Путин также сказал, что провокаторы из-за рубежа всеми силами пытаются пошатнуть единство людей в России. Он подчеркнул, что необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между гражданами Российской Федерации.

Ранее в МИД России оценили условия для встречи Путина и Трампа.

