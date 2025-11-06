ООН надеется убедить власти Афганистана разрешить девушкам учиться

Организация Объединенных Наций прилагает усилия, чтобы убедить руководство Афганистана снять ограничения, препятствующие женщинам получать образование и трудоустраиваться. Об этом заявил заместитель специального представителя генерального секретаря ООН и гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте в интервью РИА Новости.

Данная политика, по словам чиновника, недопустима, так как она негативно сказывается на положении афганских женщин, лишая их возможности участвовать в жизни общества и вносить вклад в экономическое развитие страны.

«Я постоянно обращаюсь к де-факто властям с призывом отменить эти ограничения», — подчеркнул Ратватте.

По его словам, указы правительства Афганистана 2022 и 2023 годов ограничили участие женщин в работе неправительственных организаций, а затем и в учреждениях ООН, а также запрещают получение среднего и высшего образования для женщин. При этом он добавил, что на данный момент сделаны исключения для женщин, занятых в сферах образования и здравоохранения.

Ранее Талибан (движение внесено в список террористических организаций) запретил книги женщин в университетах Афганистана.