Путин: из США отправили сообщение с разъяснением слов Трампа о ядерных испытаниях

Посол России в США Александр Дарчиев направил в РФ телеграмму с разъяснениями слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ядерных испытаниях в Америке. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему», — подчеркнул он.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий. Речь идет о прекращении полномасштабных подземных взрывов на ядерных полигонах, которые активно использовались в период Холодной войны. В 1996 году США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако документ так и не был ратифицирован конгрессом, поэтому юридически обязательным он для Вашингтона не стал. Несмотря на это, американские власти сохраняли фактический мораторий и проводили только компьютерное моделирование и субкритические испытания, не сопровождающиеся ядерными взрывами.

Ранее ракета Minuteman III пролетела несколько тысяч миль после запуска.