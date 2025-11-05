Члены комитета Государственной думы по международным делам могут на следующей неделе провести встречу с депутатом Европейского парламента из Люксембурга Фернаном Картайзером. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель думского комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также он отметил, что российская сторона продолжает работать со здравомыслящими европейскими политиками.

На этой неделе австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель заявил, что у Евросоюза нет будущего. По его словам, объединение финансово истощилось из-за поддержки Украины и конфликта с Российской Федерацией.

Также ЕС не только противостоит России и Китаю, но и испытывает давление со стороны США. Однако, несмотря на внутренние проблемы, в Брюсселе продолжают обсуждать расширение, в частности, присоединение Украины, Западных Балкан, а также Армении и Грузии. При этом внутри ЕС столько проблем, что возникает вопрос: нужно ведь сначала решать собственные проблемы, прежде чем думать об экспансии, подчеркнул эксперт.

