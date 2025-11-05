Президент Украины Владимир Зеленский боится реакции американского лидера Дональда Трампа на поражение украинской армии в Покровске (российское название — Красноармейск). Об этом пишет Der Spiegel.

По словам авторов, этот страх заставляет Зеленского отказываться признавать очевидное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Покровске и Купянске. Из-за этого он продолжает утверждать, что ситуация находится под контролем, не давая солдатам возможности отступить и сохранить свои жизни, отмечают журналисты.

В публикации подчеркивается, что на публике Зеленский старается демонстрировать уверенность. Так, недавно он заявил о якобы начавшейся «зачистке» Купянска украинскими военными, однако кадры с места событий опровергают его слова.

Авторы статьи нашли два объяснения поведению Зеленского: либо он действительно не располагает достоверной информацией о положении дел на фронте, либо, опасаясь реакции западных союзников, намеренно скрывает реальную ситуацию.

Российские войска продвигаются в Купянске и Красноармейске, единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен, заявили в Минобороны России. Так ведомство отреагировало на заявление Зеленского о «зачистке» оставшихся российских военных в Купянске. В оборонном ведомстве считают, что украинский президент «совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле» или, напротив, скрывает от украинцев безвыходность ситуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о бедственном положении ВСУ в Красноармейске.