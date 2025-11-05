На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый премьер Японии провела первый телефонный разговор с Зеленским

МИД Японии: новый премьер Такаити провела первый телефонный разговор с Зеленским
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела свой первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявила о поддержке Украины со стороны Токио. Об этом сообщает японский МИД.

«Премьер-министр Такаити подчеркнула, что позиция «Япония будет с Украиной» не поменяется», — подчеркивается в сообщении ведомства.

При этом новый глава кабмина Японии выразило уважение украинскому лидеру.

Такаити стала первой женщиной в истории, занявшей пост премьер-министра Японии. 4 октября она выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Как ей удалось возглавить кабмин и чего ждать от нового правительства страны — в материале «Газеты.Ru».

Санаэ Такити родилась в 1961 году в Наре в обычной семье. Ее отец работал в автомобильной компании, а мать была сотрудницей полиции. Будущая премьер-министр Японии окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления (организация признана в РФ нежелательной) и менеджмента Мацусита. Будучи студенткой, Такаити увлекалась рок-музыкой и была байкером.

Ранее эксперт оценил публикации китайских СМИ о том, что Япония стала угрозой для США.

Переговоры о мире на Украине
