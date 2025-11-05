На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борьба с фейками стала частью внутренней политики Казахстана

Токаев внес борьбу с фейками в указ о внутренней политике Казахстана
Pavel Mikheyev/Reuters

Борьба с распространением недостоверной информации, а также с деструктивной идеологией внесена в указ президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева о внутренней политике, следует из опубликованного на официальном сайте президента документе.

«Совершенствование процедур взаимодействия государственных органов со СМИ, продвижение общепринятых принципов журналистской этики, противодействие противоправным действиям в информационном пространстве, противодействие распространению деструктивной идеологии и пропаганды, фейков и ложной информации, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере масс-медиа», — говорится в указе.

Также в документе отмечается, что вопросы развития просветительского, научно-популярного и воспитательного контента, а также повышение конкурентоспособности казахстанских средств массовой информации входят в состав аспектов информационной политики страны.

До этого сообщалось, что в Казахстане появится национальный оператор Wi-Fi, который обеспечит единый доступ к интернету в городах страны. Проект предусматривает установку точек доступа в аэропортах, на пограничных постах, железнодорожных и автовокзалах, а также в школах и медицинских организациях.

Ранее во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками.

