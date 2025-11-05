В Госдуме рассказали об организации встречи конгрессменов США с депутатами

Слуцкий: в США активно ведутся контакты по вопросу встречи с депутатами Госдумы

Контакты с американскими конгрессменами по вопросу проведения встречи с депутатами Государственной думы активно ведутся. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Приедет к нам Анна Паулина Луна или мы к ней, или какой-то другой формат, может быть видеоконференц-связь, <...> контакты активно ведутся», — сказал он.

До этого член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выступила за развитие диалога о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

В октябре конгрессвумен заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Так она отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о желании российской стороны восстановить с Вашингтоном полноформатные отношения.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не должна заигрывать с США.