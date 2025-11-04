На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высказался об «угрозах» со стороны России

Путин: Россия никому не угрожает, а развивает свой стратегический потенциал
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Россия никому не угрожает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», передает сайт Кремля.

«Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал. Все, о чем мы сейчас говорили, это давно анонсированная работа», — сказал глава государства.

Также в ходе награждения Путин заявил, что разработка «Посейдона» и «Буревестника» обеспечит стратегический паритет на десятилетия вперед. По его словам, команда разработчиков добилась результатов, имеющих историческое значение для российского народа.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника».

