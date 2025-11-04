На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда Черногория может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз

Кос: Черногория может завершить переговоры о вступлении в ЕС в конце 2026 года
close
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Проект вступления Черногории в Европейский союз (ЕС) может быть представлен в ближайшее время. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, передает ТАСС.

По ее словам, Черногория готова завершить переговоры к концу 2026 года.

Кроме того, Кос добавила, что Албания готова завершить переговоры о вступлении в Евросоюз в конце 2027 года.

В апреле президент Черногории Яков Милатович заявлял, что страна рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством — членом ЕС.

Черногория официально подала заявку на вступление в ЕС 15 декабря 2008 года. В 2010 году она получила статус страны-кандидата. Спустя пять лет страна также стала членом НАТО.

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз также имеют Грузия, Молдавия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Турция, Украина и Сербия.

Ранее стало известно, что Черногория планирует ввести визы для россиян.

