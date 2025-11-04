Дипломаты выразили протест Италии из-за агрессивной кампании против России в СМИ

Посольство РФ: Италии выражен протест из-за кампании против России в СМИ

Россия выразила протест Италии из-за агрессивной кампании против Москвы в СМИ из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу обрушения башни в Риме. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское посольство в Италии.

«Российская сторона выразила решительный протест в связи с агрессивной, отвратительной антироссийской кампанией, проводимой Римом в СМИ. Поводом для кампании стали обоснованные опасения, высказанные Марией Захаровой», — говорится в сообщении.

Также дипломаты назвали невежливым назначение не требующей срочности встречи советника-посланника РФ с представителями итальянского МИД на дату, когда в России отмечают День народного единства.

3 ноября Мария Захарова, комментируя падение исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима, заявила, что Италия «рухнет вся», если власти страны продолжат бессмысленно тратить деньги на помощь Украине, а не на поддержку собственного культурно-исторического наследия.

Дипломат напомнила, что в мае МИД республики отчитался о поддержке Украины. По данным ведомства, страна выделила на военную помощь и взносы €2,5 млрд.

