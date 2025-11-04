На Западе раскрыли схему продажи данных чиновников ЕС и НАТО

Европейские хакеры начали продавать «анонимные» данные чиновников Евросоюза (ЕС), НАТО и бельгийских военных, включающие сведения об их местонахождении и перемещениях. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, продажу данных выявили в ходе журналистского расследования группы европейских СМИ. Продаваемые сведения были получены с помощью различных систем трекинга в мобильных приложениях, следует из материала.

В ходе расследования журналисты приобрели данные «сотен миллионов географических и временных координат мобильных телефонов в Бельгии». Работа была проведена под видом сотрудников маркетинговой компании. В ходе перекрестного анализа журналисты смогли установить имена, адреса и привычки владельцев техники.

Издание отметило, что расследование подтвердило факт сбора информации о местоположении пользователей многими онлайн-приложениями в постоянном режиме. При этом работа проводилась без уведомления клиентов в политике конфиденциальности, добавили авторы материала.

Несколькими часами ранее издание Echo также сообщило, что в Бельгии в открытом доступе в интернете оказались данные о местоположении миллионов жителей страны, включая сотрудников Еврокомиссии и других европейских институтов. В Еврокомиссии выразили обеспокоенность торговлей такими данными и предоставили своим сотрудникам рекомендации по настройкам личных и служебных смартфонов для повышения безопасности.

Ранее в России пресекли работу Telegram-бота по распространению личных данных.