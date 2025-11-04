Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность верно оценивать реальность. Такое мнение высказал военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, Зеленский находится в мире фантазий, живет в вымышленной стране, он уже не способен понимать, что происходит на земле.

Меркурис добавил, что украинский лидер не принимает тот факт, что у него нет никаких рычагов давления на Российскую Федерацию, в то время как ситуация для Украины становится все хуже с каждым днем.

До этого в США заявили, что страны Запада должны отказаться от «магического» мышления о победе Украины. СМИ отмечали, что американские чиновники «крайне оторваны от реальности». И дело не только в вере в победу Украины над Россией, но и предположении, что можно оказать давление на Северную Корею, чтобы та отказалась от ядерного оружия.

Ранее Зеленский заявил, что не видел плана завершения конфликта на Украине.