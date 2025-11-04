На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили об утрате Зеленским способности здраво мыслить

Аналитик Меркурис: Зеленский утратил возможность адекватно оценивать реальность
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность верно оценивать реальность. Такое мнение высказал военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, Зеленский находится в мире фантазий, живет в вымышленной стране, он уже не способен понимать, что происходит на земле.

Меркурис добавил, что украинский лидер не принимает тот факт, что у него нет никаких рычагов давления на Российскую Федерацию, в то время как ситуация для Украины становится все хуже с каждым днем.

До этого в США заявили, что страны Запада должны отказаться от «магического» мышления о победе Украины. СМИ отмечали, что американские чиновники «крайне оторваны от реальности». И дело не только в вере в победу Украины над Россией, но и предположении, что можно оказать давление на Северную Корею, чтобы та отказалась от ядерного оружия.

Ранее Зеленский заявил, что не видел плана завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами