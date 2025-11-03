На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство Белоруссии в Словакии возобновит работу спустя почти три года

Белоруссия восстановит работу своего посольства в Словакии
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Посольство Белоруссии в Словакии возобновит свою работу после закрытия в конце 2023 года. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского правительства.

«Восстановление постоянного дипломатического присутствия Беларуси в Словакии позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, практическому изучению возможностей промышленной кооперации и совместному освоению новых рынков», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что постановление о возобновлении работы посольства подписал премьер-министр. Планируется, что диппредставительство Белоруссии откроется до 1 сентября 2026 года.

В конце сентября посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш сообщил, что республика восстанавливает сотрудничество с Белоруссией после почти пятилетнего перерыва. Дипломат подчеркнул, что препятствием в этом процессе выступают санкции, и это касается всех сфер, включая торгово-экономическую, туристическую и межчеловеческую.

Ранее в Словакии раскритиковали поведение стран ЕС на фоне годовщины Победы.

