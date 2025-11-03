На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иране рассказали о влиянии войны с Израилем на отношения с Россией

Эксперт Дешири: в Иране некоторые ожидали помощи России в ходе войны с Израилем
Shutterstock/FOTODOM

В Иране некоторые представители интеллектуальных кругов ожидали помощи от России в ходе 12-дневной войны с Израилем. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири.

Он отметил, что большинство иранцев положительно относятся к России и считают, что Москва много сделала для укрепления сотрудничества.

Но представители интеллектуальных кругов ждали, что РФ поможет Ирану во время конфликта с Израилем в сферах обороны и противовоздушной обороны.

Политолог рассказал, что подобные мнения не отражают позицию всей страны. Он добавил, что Тегеран не запрашивал средства обороны, поэтому, вероятно, Россия не передала никаких боеприпасов.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях.

Ранее глава минсельхоза Ирана анонсировал увеличение объема торговли с РФ в два раза.

