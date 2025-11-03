На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленскому сообщили хорошие новости после слов Трампа о Tomahawk для Украины

Политик Мема назвал слова Трампа о Tomahawk хорошей новостью для Зеленского
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа пока воздержаться от поставок Украине ракет Tomahawk стало хорошей новостью для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить. Если бы это произошло, то США были бы напрямую вовлечены в конфликт», — считает он.

Как отметил Мема, такое решение Трампа стало «хорошей новостью» для Зеленского, потому что в противном случае Киев столкнулся бы с резкой реакцией России на поставки дальнобойных ракет.

Трамп заявил журналистам, что он не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что Пентагон якобы одобрил передачу Tomahawk Украине, однако окончательное решение остается за Трампом. Вещатель отметил, что ни Белый дом, ни военное ведомство пока не дали официальных комментариев по данному вопросу.

Ранее норвежский профессор рассказал, к чему приведут поставки Tomahawk на Украину.

Переговоры о мире на Украине
