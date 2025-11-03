Португалия готова отправить военных на Украину

Португалия готова к отправке своих военных на Украину в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом РИА Новости заявил бывший аналитик португальской разведки, адвокат Алешандри Геррейру.

«У Португалии, несомненно, есть готовность к этому (к отправке войск на Украину – «Газета.Ru».), если поступит такой запрос», — подчеркнул он.

Бывший аналитик напомнил, что часть португальских вооруженных сил уже размещена на восточном фланге Североатлантического альянса.

28 октября агентство Bloomberg сообщило, что правительство Великобритании намерено отправить свои войска на Украину. Служба внешней разведки России заявила, что Франция готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Как Москва ответит на это и кто еще из европейских стран может последовать примеру Парижа и Лондона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что Европа все более втягивается в украинский конфликт.