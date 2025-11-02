На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Израиля подвела итог своей работы в России

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин завершила работу
true
true
true
close
Посольство Израиля в России

Израильский посол в Москве Симона Гальперин закончила свою миссию. Об этом диппредставительство сообщает в Telegram-канале.

Посол рассказала, что после ее возвращения на родину ее должность займет Одед Йосеф. Он приступит к работе в начале следующей недели.

«Даже если у Израиля и России были разные взгляды, мы умели об этом очень четко сказать друг другу и в тоже время пытались понять своего партнера. В этом и есть суть настоящих дипломатических отношений, в этом заключается задача дипломатов», — отметила Гальперин.

Она упомянула, что старалась развивать отношения Израиля и РФ в том числе в академической и политической сферах.

Гальперин стала послом в Москве в мае 2023 года. В разное время она возглавляла Израильское экономическое и культурное управление в Тайбэе и была спецпосланником страны на островах Тихого океана. Летом стало известно, что она досрочно оставит должность посла и станет директором департамента по европейскому направлению министерства иностранных дел Израиля.

