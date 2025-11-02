На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шеф Пентагона пообещал союзникам помочь «защититься» от Китая

Шеф Пентагона Хегсет пообещал союзникам в ЮВА защититься от «агрессии» Китая
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Шеф Пентагона Пит Хегсет раскритиковал Китай за якобы увеличение «дестабилизирующих» действий в Южно-Китайском море и пообещал союзникам в Юго-Восточной Азии помочь в реакции на потенциальные угрозы. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, регион живет на фоне угроз из-за «агрессии» Китая и его действий в Южно-Китайском море и «других местах».

«Нам необходимо развивать наши совместные возможности реагирования, включая возможность мониторинга поведения на море и разработку инструментов, которые позволят нам быстро реагировать... гарантируя, что тот, кто подвергается агрессии и провокации, по определению не будет одинок», — сказал Хегсет.

Он подчеркнул, что «никто не может внедрять инновации» и масштабироваться, как США, и Вашингтон стремится поделиться возможностями с союзниками.

До этого американский телеканал CBS News писал, что вооруженные силы США с целью демонстрации силы Пекину планируют нанести точечный удар реактивной системой залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море.

Ранее стало известно, что США и Китай откроют новые каналы связи для деэскалации конфликтов.

