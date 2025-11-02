На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии заявили, что Трамп ведет все более антиукраинскую политику

Telegraph: политика Трампа последовательно становится все более антиукраинской
Kent Nishimura/Reuters

Политика президента США Дональда Трампа последовательно становится все более антиукраинской. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», — говорится в материале.

Издание отметило, что Трамп хочет, чтобы большую часть расходов на поддержку Украины взяла на себя Европа. При этом США будут продавать оружие Киеву на коммерческой основе, следует из материала.

31 октября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что здравомыслящее окружение Трампа помогает американскому лидеру трезво оценивать конфликт на Украине. Парламентарий отметил в этом важную роль позиции президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине.

