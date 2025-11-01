На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США хотят заблокировать возобновление ядерных испытаний

В конгрессе США представили проект, блокирующий возобновление ядерных испытаний
true
true
true
close
Paul R. Jones/Shutterstock/FOTODOM

Член палаты представителей конгресса США Дина Тайтэс представила проект закона, блокирующий директиву президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщила ее пресс-служба, передает РИА Новости.

Документ блокирует выделение из бюджета средств на проведение испытаний, которые США не проводили с 1992 года. Законопроект, по данным агентства, поддержали несколько видных американских ученых.

По словам Тайтэс, заявление Трампа противоречит договорам о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, которые США заключили после окончания Холодной войны, и приведет к новым испытаниям со стороны России и Китая.

До истечения срока действия соглашения между США и Россией о контроле над вооружениями осталось менее 100 дней, поэтому в данный момент необходимо вести переговоры о новых соглашениях,» а не создавать грибовидные облака в пустыне Невады», добавила она.

До этого Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Ранее Вулин заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны.

