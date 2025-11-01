Мирошник: Зеленский признался, что живой силы на Украине осталось на 2 года

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что тех, кого еще можно мобилизовать, осталось на два года «утилизации». Об этом в ходе III Форума молодых дипломатов «Меркурий-2025» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Когда Зеленский утверждает: мы готовы воевать еще два года. Что это значит? Это значит, что он посчитал количество военного потенциала, который есть у Украины с точки зрения того, кого еще можно мобилизовать», — объяснил он.

По словам посла, у украинской стороны нет ничего другого, кроме «живого мяса», поскольку все остальное ей дает Запад. Он добавил, что с ежемесячным «расходом» населения людей хватит на «n-ное количество времени», которое, по версии украинского лидера, составляет порядка двух лет.

Мирошник рассказал, что таким образом Зеленский дает понять Западу, что готов воевать за их интересы еще два года.

III Форум молодых дипломатов «Меркурий-2025» проходит в Мариуполе в Донецкой народной республике (ДНР). Основной целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений.

До этого депутат Верховной рады Сергей Евтушок заявил, что Украина рискует потерять рабочий и образовательный потенциал из-за выезда молодежи за рубеж. По его словам, молодежь является будущим Украины, это следующие кадры и они покинули страну. Он добавил, число покинувших республику молодых людей огромное.

Ранее The Telegraph узнала, что число уехавших с Украины мужчин сопоставимо с армией Британии.